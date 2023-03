FIRENZE – Si rinnova l’appuntamento con “Domenica al museo” (#DomenicalMuseo), l’iniziativa introdotta dal MiC-Ministero della Cultura che coinvolge tutti i musei e i parchi archeologici statali italiani, e domenica 5 marzo 2023, la Galleria dell’Accademia di Firenze sarà aperta gratuitamente al pubblico.

Un suggerimento per trascorrere una giornata diversa, immergendosi nelle nuove sale del museo, completamente riallestite e rinnovate, che stanno riscuotendo grandi apprezzamenti da parte del pubblico. Allestimenti che offrono una migliore fruizione delle opere della Galleria, come le splendide tavole a fondo oro del Duecento e del Trecento fiorentino, i rari esemplari di strumenti conservati nel Dipartimento dedicato alla musica, dove è stata da pochissimo migliorata la sala degli strumenti a tastiera, e la splendida collezione di busti e sculture in gesso esposta nella nuova Gipsoteca, in gran parte realizzati da Lorenzo Bartolini, uno dei maggiori scultori italiani dell’Ottocento.

La “domenica al museo” sarà inoltre l’ultima imperdibile occasione per visitare gratuitamente anche la mostra I Bronzi di Riace un percorso per immagini, in corso fino al 12 marzo nelle sale per le esposizioni temporanee del museo. Realizzata in collaborazione con il MArRC, Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria e a cura del direttore Carmelo Malacrino, la mostra espone i suggestivi scatti di Luigi Spina per celebrare le due statue greche rinvenute nelle acque di Riace esattamente cinquant’anni fa, il 16 agosto 1972.

L’orario di apertura della Galleria dell’Accademia di Firenze è dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20).

www.galleriaaccademiafirenze.it