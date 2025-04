Tempo lettura: < 1 minuto

LAJATICO – Nel 2024, Lajatico (Pisa) è risultato il più generoso della Toscana per la donazione di organi.

Secondo il report del Centro nazionale trapianti, basato sulle dichiarazioni di volontà raccolte al rinnovo delle carte d’identità, Lajatico ha raggiunto una percentuale di consensi del 86%, con 86 dichiarazioni positive su 100. Gli astenuti sono stati il 20%. Seguono Guardistallo (Pisa) e Vaglia (Firenze) nel podio regionale.

A livello nazionale, tra le città con più di 100mila abitanti, Livorno si è classificata al quarto posto con una percentuale di consensi del 72,5%, dopo Trento, Sassari e Verona.

La Toscana nel suo complesso ha registrato circa 227mila dichiarazioni di volontà alla donazione di organi nel 2024, con una percentuale di consensi del 69,7% e astensioni al 44,6%. Questo pone la regione al quinto posto in Italia per percentuale di consensi, mentre la media nazionale si è attestata al 63,7% di sì, con il 42,2% di astenuti.

La Toscana è anche stata confermata come la regione più generosa in Italia per la donazione di organi, con un tasso di donatori per milione di abitanti significativamente superiore alla media nazionale.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!