FIRENZE – Tra tutti i doni che si possono fare a Natale ce n’è uno che fa bene a tutti, a chi lo fa e a chi lo riceve: il sangue.

Su proposta della Consulta giovani di Avis Toscana per promuovere la cultura della donazione di plasma e sangue, prima del periodo delle Feste, i giovani volontari andranno a donare in tutta la regione durante il prossimo weekend.

Alcuni centri trasfusionali saranno aperti anche la mattina di domenica 21 dicembre, grazie alla programmazione delle aperture concordata tra Regione, Asl e associazioni.

In particolare domenica sarà possibile donare a Empoli, Lucca, Pistoia, Prato, al San Giovanni di Dio a Firenze, al Santissima Annunziata di Bagno a Ripoli, a Viareggio, a Cisanello a Pisa, a Careggi, a Monsummano Terme, San Marcello Piteglio e presso l’Unità di Raccolta Avis di Barberino del Mugello.

“Vogliamo sensibilizzare soprattutto i nostri coetanei alla donazione di sangue, un gesto che costa davvero poco, ma può salvare vite” afferma Niccolò Tomei, coordinatore della Consulta Giovani Avis Toscana. “E’ un’azione che unisce, crea gruppo e fa comunità, per questo abbiamo pensato di andare a donare in gruppo, ognuno nel nostro territorio”.

“Apprezziamo molto questa idea dei nostri giovani donatori, e crediamo che questo “donor weekend” sia anche un bel modo per valorizzare le aperture festive, andando a donare tutti insieme” afferma Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana.

“Per garantire un migliore servizio e non creare confusione le donazioni sono state già prenotate, ma se qualcuno volesse aderire all’ultimo momento può rivolgersi alla sede Avis di riferimento sul proprio territorio, così da non improvvisare e programmare la propria donazione secondo le necessità del sistema trasfusionale regionale”, conclude Firenze.

