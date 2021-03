FIRENZE – Una lista di riserve per i vaccini Covid. A stilarla sarà la Regione Toscana per individiuare quelle persone disponibili a fare il vaccino anti Covid nel caso in cui ci siano dosi in eccesso che rischiano di essere buttate via.

Non un impegno ma una possibilità

Andrea Belardinelli, responsabile sanità digitale e innovazione della Regione Toscana ha spiegato che «all’interno della varie categorie che già ci sono sul portale regionale per la vaccinazione, ogni volta che un cittadino entra e trova categorie in rosso gli viene chiesto se vuole essere inserito nella lista di riserva per quel punto vaccinale. Ci sarà scritto che non è un impegno è una possibilità – ha precisato Belardinelli – quindi si viene messi in lista. L’idea è quella che il cittadino dica ‘sono disponibile a raggiungere in 30-40 minuti il punto vaccinale».

Chi potrà mettersi in lista

La possibilità, è stato spiegato, sarà data a coloro che appartengono alle stesse categorie già disponibili sul portale regionale (personale scolastico, forze dell’ordine, nati tra il 1941 e il 1944).