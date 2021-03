FIRENZE – Un libro che raccoglie gli scritti di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso due anni fa a Baguz, in Siria, mentre combatteva come volontario a fianco delle unità di protezione popolare curde contro l’Isis.

In occasione del secondo anniversario della morte, è uscito il volume “Orso, Scritti dalla Siria del Nord Est” edito da Red Star Press, in collaborazione con Blackcandy Produzioni. Il volume è curato dal padre di Lorenzo, Alessandro Orsetti, e raccoglie gli scritti del giovane dal settembre 2017, quando partì per sostenere il progetto di liberazione e autodeterminazione del popolo curdo nella Siria del nord-est, al 18 marzo 2019, giorno della sua morte.

I proventi per un ambulatorio pediatrico a Kobane

I proventi della vendita del libro saranno devoluti alla realizzazione di un ambulatorio pediatrico, intitolato a Orsetti, che darà assistenza ai bambini dell’Alan’s Rainbow, un grande orfanotrofio situato a Kobane. Legacoop Toscana si impegnerà a donare le copie del libro a scuole, biblioteche e altri istituti della Toscana che lo vorranno ricevere.