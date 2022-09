PIOMBINO – “E’ il bello della democrazia: essere liberi di scegliere”. Esulta Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, dopo l’affermazione del centrodestra.

In città la candidata di Fratelli d’Italia, Chiara Tenerini, ha preso 369 voti in più dello sfidante, Andrea Romano del Pd. E lo stesso è avvenuto per il Senato, che ha visto la vittoria di Manfredi Potenti della Lega su Andrea Marcucci del Pd con una scarto di poco inferiore ai 500 voti. “La vittoria di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra unito a livello nazionale si è replicata anche a Piombino, una città operaia storicamente allineata a sinistra – ha evidenziato il primo cittadino, che rappresenta proprio lo schieramento di Giorgia Meloni -. È una testimonianza dei tempi che cambiano, della libertà di pensiero conquistata dai piombinesi che si sono smarcati da una posizione ideologica evidentemente ormai troppo stretta”.

Terminata la parentesi elettorale, Piombino sarà di nuovo alle prese con il rigassificatore. Ferrari, come la base locale, si è sempre detto contrario all’operazione, mentre i leader nazionali, Meloni compresa, hanno sempre considerato l’approdo della nave una misura necessaria per contrastare la dipendenza dal gas russo. A fine ottobre il commissario straordinario, Eugenio Giani, ha fissato il termine per una decisione.