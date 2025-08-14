Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – “Il confronto, che si è svolto in un clima positivo e costruttivo, ha confermato la volontà comune di costruire un progetto politico ampio e inclusivo, capace di offrire un’alternativa credibile e concreta all’Italia di Giorgia Meloni”.

Lo fa sapere il Partito democratico che spiega come si sia svolto un incontro tra rappresentanti nazionali e regionali dem e del Movimento 5 Stelle per condividere le prime linee programmatiche in vista delle elezioni regionali in Toscana.

“L’obiettivo è fare della Toscana un laboratorio nazionale: una regione che investa su diritti e uguaglianza, che rafforzi la sanità pubblica, che guidi la transizione ecologica e digitale, che contrasti precarietà e disuguaglianze e che tuteli il territorio e il paesaggio come patrimonio comune” si spiega in una nota.

“Le due forze hanno condiviso la necessità di mettere al centro partecipazione democratica, trasparenza e legalità, e di dare risposte concrete alle sfide del lavoro, della casa, dell’ambiente e dei servizi pubblici. Nelle prossime ore verrà definito il testo dell’intesa programmatica assieme al Presidente Giani, che sarà presentato alla stampa in un’iniziativa congiunta. Sarà il primo passo di un percorso che punta a confermare la Toscana come simbolo di buona amministrazione e di alternativa progressista per il Paese” concludono i dem.