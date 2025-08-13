SIENA – E’ stata la Contrada della Pantera a vincere questo pomeriggio, mercoledì 13 agosto, la prima prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino Dino Pes detto Velluto.
Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la prima prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.
POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO
1 Pantera Dino Pes detto Velluto Viso d’Angelo
2 Tartuca Alessandro Cersosimo Entu de P. Ulpu
3 Drago Diego Minucci Zenis
4 Bruco Carlo Sanna detto Brigante Diamante Grigio
5 Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Ungaros
6 Aquila Andrea Sanna detto Virgola Diosu de Campeda
7 Leocorno Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro
8 Onda Sebastiano Murtas detto Grandine Veranu
9 Civetta Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Benitos
Rincorsa Valdimontone Giuseppe Zedde detto Gingillo Anda e Bola
Per la seconda prova (domani mattina, giovedì 14 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà l’inverso: Valdimontone, Civetta, Onda, Leocorno, Aquila, Giraffa, Bruco, Drago, Tartuca, Pantera (rincorsa).