SIENA – E’ stata la Contrada della Tartuca a vincere questa mattina, giovedì 14 agosto, la seconda prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Entu de P. Ulpu e il fantino Alessandro Cersosimo. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9.

Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la seconda prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

1

Valdimontone

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Anda e Bola

2

Civetta

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Benitos

3

Onda

Sebastiano Murtas detto Grandine

Veranu

4

Leocorno

Giovanni Atzeni detto Tittia

Diodoro

5

Aquila

Andrea Sanna detto Virgola

Diosu de Campeda

6

Giraffa

Elias Mannucci detto Turbine

Ungaros

7

Bruco

Carlo Sanna detto Brigante

Diamante Grigio

8

Drago

Andrea Coche detto Tempesta

Zenis

9

Tartuca

Alessandro Cerosimo

Entu de P. Ulpu

Rincorsa

Pantera

Dino Pes detto Velluto

Viso d’Angelo


Per la terza prova (questa sera, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà secondo l’ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli: Onda, Valdimontone, Aquila, Drago, Giraffa, Leocorno, Bruco, Civetta, Tartuca, Pantera (rincorsa).

