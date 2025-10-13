Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La segretaria del Partito democratico Elly Schlein è arrivata a Firenze dove ha incontrato Eugenio Giani che ha stretto in lunghissimo abbraccio. Poi sui social ha postato “Arrivata a Firenze. Congratulazioni Eugenio Giani”.

“Voglio dire a chi si si era affrettato a dichiarare morto il campo largo che abbiamo solo cominciato, ci prepariamo a vincere anche le prossime regionali. Continueremo convintamente sula strada unitaria, hanno cantato troppo presto i conti li faremo alla fine” ha poi aggiunto la segretaria dem.

“Voglio ringraziare Giani per questa splendida gioia, ringraziare tutta la coalizione progressista, è una vittoria che ci dà gioia e speranza, ringraziamo i toscani che hanno voluto continuare nel solco di un governo progressista. Chi si era affrettato a dichiarare la fine della coalizione progressista oggi è smentito nei fatti” ha poi spiegato.