FIRENZE – Un post con una bandiera in mano e la scritta “Grazie Toscana. Sono emozionato”. Ha affidato ai social la prima reazione il candidato del centrosinistra Eugenio Giani quando si sta delineando una vittoria netta alle elezioni regionali per la Toscana.

Intanto, secondo le proiezioni Swg, il Pd sarebbe al al 34,6%, la lista Eugenio Giani Presidente-Casa riformista (Iv) all’8,9%, Avs al 7,3%, M5s al 5,6%. E’ quanto emerge dalla seconda proiezione sulle liste di Swg per La 7. Nel centrodestra FdI è data al 24,4%, FI al 6,2%, la Lega al 4,9%, la civica Tomasi all’1,7% e Nm all’1%. Toscana Rossa (di Antonella Bundu) al 5,4%.

“Ha vinto la Toscana illuminata e riformista, ben oltre il risultato di cinque anni fa. Si va a sei punti in più rispetto a quello che raccolsi nel 2020 con una media di 15% rispetto al candidato del centrodestra. Anche l’affluenza stata esattamente come 10 anni fa” ha concluso Giani.