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PISA – Il progetto di rigenerazione urbana delle ex Colonie Marine di Calambrone – che ha visto la nascita della rassegna Eliopoli Summer sulla piazza principale della località marina – prende finalmente il via per l’undicesima edizione consecutiva.

Dal 20 giugno al 13 settembre 55 eventi rivolti a tutta la cittadinanza e ai turisti che affollano il Litorale pisano, dalla musica al teatro, dall’attualità alla commedia e allo sport, passando per le attività dedicate ai più piccoli.

DA NON PERDERE

Il 24 luglio sarà consegnato il Premio alla carriera 2026 alla cantante Iva Zanicchi. La rassegna avrà poi diversi talk show presentati da Massimo Marini. Tra gli altri il 17 luglio avremo Alba Parietti, Grazia Di Michele, Gianluca Bonetta, Marco Martinelli, Valeria Iaquinto, Freakybea.

La serata del 1° agosto sarà dedicata al 200esimo dalla nascita di Carlo Collodi e del suo Pinocchio, mentre il 21 agosto Massimo Marini dialogherà con Veronica Lucchesi cantante e attrice già componente il duo la Rappresentante di Lista.

Il 28 agosto ci sarà il consueto incontro con I Delitti Del Barlume che quest’anno prevede la presenza di Enrica Guidi, Athos Davini, Massimo Paganelli e Marco Cioni. Da non perdere l’incontro del 5 luglio tra Katia Beni e Drusilla Foer in una intervista esclusiva e irripetibile dal tema “Scontri e riscontri”.

Sempre sul tema teatrale avremo nuovamente Katia Beni con Benedetta Giuntini il 8 agosto con il loro spettacolo “Diritti o rovesci ma pari”, il 19 luglio avremo Gramscic “La Filostoccola” di e con Paolo Cioni, Daniele Marmi e Guglielmo Favilla. Il 31 luglio la compagnia di Vernacolo pisano I Dicche che portano in scena il loro ultimo spettacolo “Occhio alle nuove truffe”.

ELIOPOLI TRA LE PAGINE

La piazza di Eliopoli quest’anno ospiterà anche eventi musicali in acustico e selezioni musicali tutti i mercoledì dentro lo Spazio Bar Pandemonium e non mancheranno presentazioni di libri con gli autori con la rassegna Eliopoli Tra Le Pagine che inizia con Maurizio Gazzarri il 9 luglio, Enrica Orlando il 23 luglio su David Bowie, Cerola Benedetto e Luciana Cilento sul conflitto israelo palestinese il 30 luglio, Lorenza Melosini e Guya Vichi il 13 agosto, Dario Puntuale il 20 agosto e Federica Antonelli il 3 settembre grazie anche alla collaborazione con La Libreria Civico 14 di Marina di Pisa.