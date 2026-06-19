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LARI (PI) – Per l’edizione 2026 di Collinarea Festival, il borgo di Lari diventa teatro di formazione per giovani talenti con 4 laboratori teatrali di contaminazione con le arti dello spettacolo dal vivo.

Da oltre vent’anni Sartoria Caronte organizza workshop all’interno di un un progetto virtuoso e ormai consolidato di rigenerazione culturale e sociale, che per tradizione trova spazio nei giorni del grande evento estivo di Lari.

Tre laboratori in programma sono organizzati in collaborazione con compagnie coinvolte negli spettacoli del Festival; un worshop è proposto da Sartoria Caronte ed è destinato alla costituzione del coro teatrale cittadino coinvolto nello spettacolo ubiquo La Giostra, in scena a Lari il 31 luglio e il 1° agosto 2026 a Lari, come grande evento di chiusura del Collinarea Festival 2026.

“Vuole te!” è la chiamata per la formazione del coro teatrale cittadino per l’Opera Ubiqua La Giostra, che andrà in scena il 31 luglio e 1° agosto 2026 a Lari (PI).

La call per la formazione del coro teatrale è rivolta a persone di qualsiasi età, genere, lingua e cultura di provenienza anche senza alcuna esperienza teatrale.

Il workshop

Il workshop, diretto da Silvia Rubes, supportata dal regista dello spettacolo Loris Seghizzi e dall’attore e costumista Eros Carpita, si terrà dal 27 luglio al 1° agosto.

“In un borgo sospeso nel tempo, realtà e immaginazione si intrecciano fino a confondersi. Una banda, un’orchestra, una band, una compagnia di venti attori e attrici; la danza, il video… Due mondi – Pagliacci e Schiaccianoci – che scorrono paralleli, si intrecciano, si trasformano, rivelando, dei loro personaggi, la stessa ferita e lo stesso desiderio di fuga”.

Un’esperienza immersiva in cui il teatro diventa spazio diffuso. L’idea è quella di costruire insieme una drammaturgia in movimento per restituire l’effetto dell’ubiquità e connettere le tre location coinvolte. Il coro si troverà dunque ad agire in coreografie e a scandire ritmi. Ognuno nel pieno delle proprie possibilità.

Le date

Il workshop si svolgerà sia all’aperto che al chiuso nel borgo di Lari (PI) nei giorni 27, 28, 29 luglio (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, studio ed esercizio sulla coralità, scrittura scenica, montaggio dell’azione e applicazione nelle prove con il cast; 30 luglio (recall per generale, orario da definire); 31 luglio e 1° agosto (recite, orario da definire).

È possibile partecipare alle prove anche con orario ridotto. Sartoria Caronte che garantisce alloggio gratuito per chi viene da lontano. Per i giorni di prove è garantita una cena conviviale con lo staff del festival.

Per candidarsi scrivere a info@sartoriacaronte.it segnalando i propri dati.

Info: cell. 333 4379856 o 320 1137908.

Edipo. Corpo di Sfinge

“Edipo. Corpo di Sfinge” è un workshop a numero chiuso dedicato alle arti performative, condotto da Andrea Cramarossa, in programma dal 22 al 24 luglio, a cui possono partecipare performer, danzatori, musicisti, cantanti, registi, attori italiani e stranieri (la conduzione sarà multilingue).

Il corso è aperto anche ad allievi attori con esperienza saltuaria e non approfondita, ma sentita e partecipata nell’arte drammatica. Il workshop è organizzato da Teatro delle Bambole in dialogo con Museo Hermann Nitsch, Fondazione Morra – Archivio Casa Morra e Palazzo Morone – Museo Vettor Pisani di Caggiano (SA) come contributo allo sviluppo del pensiero “Atlantide / Nuova Atlantide” di Giuseppe Morra. Al termine del percorso, venerdì 24 luglio, il lavoro sarà aperto al pubblico.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

È indispensabile inviare la propria candidatura corredata di curriculum artistico a: info@teatrodellebambole.it (quota di partecipazione: 100 euro; viaggio, vitto e alloggio a carico dei partecipanti).

Per maggiori informazioni

Info sulla pedagogia e/o sul tipo di lavoro: teatrodellebamboleba@libero.it; info su organizzazione e iscrizione: info@teatrodellebambole.it).

L’autoritratto

“L’autoritratto”, guidato da Marco Ripoldi e Paola Tintinelli, in programma lunedì 20 e martedì 21 luglio, è uno spazio condiviso di 10 ore dove si giocherà a realizzare opere ricche di personaggi che piano piano prendono vita.

Esplorare il confine sottile tra persona e scena, tra ciò che siamo e ciò che mostriamo. Il lavoro si concentrerà sulla presenza, sull’esserci davvero, nel qui e ora: corpo, voce, sguardo come strumenti per indagare il sé e la sua trasformazione in attore e personaggio.

Attraverso esercizi pratici e improvvisazioni, si entrerà nel dialogo tra arte e teatro: cosa si nasconde dietro un’opera? Quali pensieri abitano un volto dipinto? Cosa potrebbe raccontare la Gioconda, quale urgenza esprime l’Urlo di Munch? Le opere prenderanno vita, diventando materia viva da attraversare e incarnare.

Il laboratorio sarà arricchito da una componente sonora improvvisata, che dialogherà con il lavoro, creerà movimento e danza. Ogni partecipante sarà al tempo stesso osservatore e opera, autore e creazione. Perché l’opera, in fondo, sei tu. E ciò che vedi parla di te.

Info e iscrizione: marcoripoldi@gmail.com.

Mentre cantiamo

“Mentre cantiamo” è un laboratorio di canto, ritmo e movimento, a cura di Felicita Marcelli e Jorge Romero, in programma venerdì 24 luglio, sabato 25 e domenica 26 luglio, che propone un approccio al canto e alla danza a partire dall’esplorazione del comportamento quando abitiamo uno spazio insieme ad altre persone.

Il canto e la danza come forme attraverso le quali può apparire, in ogni persona e tra le persone, una varietà di modi di stare che arricchisce lo spazio condiviso.

Attraverso il cantare e il danzare sarà esplorata la relazione tra il mondo interiore di ogni persona e lo spazio condiviso – e come questo possa accoglierlo.

Il laboratorio mette in dialogo canto polifonico, organizzazione ritmica e movimento, creando uno spazio di pratica condivisa in cui voce e corpo lavorano in stretta relazione.

Il materiale di lavoro saranno canti tradizionali – provenienti da tradizioni italiane e dalle coste Pacifica e Caraibica della Colombia – e composizioni polifoniche originali.

La metodologia avrà come base il gioco e non c’è un risultato da raggiungere, ma un percorso per scoprire o sperimentare nuovi modi di stare insieme.

Per maggiori informazioni

Venerdì 20 luglio, 17 – 19; sabato 25 e domenica 26 luglio 10:00 – 13:00 e 14:30 – 17:30.

Iscrizioni: 120 euro. Sconto fino al 1° luglio, coppie e gruppi: 100 euro.

Info e iscrizione: 3342577490; info@accademiadellincompiuto.net

Esperienze collaterali

Ad arricchire il viaggio formativo del festival, segnaliamo anche le esperienze sonore interattive, a fruizione gratuita, a cura di SAMworld Studio di Mirco Mencacci tra le quali la Navicella Sonora e l’ascolto di musica in tecnologia Dolby Atmos (Atmos jukebox) previsto nel pomeriggio del 19/7.

Info laboratori Collinare Festival: https://www.collinarea.it/laboratori/

Il Festival

Collinarea Festival è organizzato da Sartoria Caronte con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Casciana Terme Lari, Comune di Pontedera, Fondazione Pisa e Confcommercio Pisa con la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa.

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