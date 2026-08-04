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CASTIGLION FIORENTINO (AR) – Un angolo iconico di Toscana diventa palcoscenico “open air” del ritmo più travolgente del secolo scorso.

Dal 13 al 16 agosto Castiglion Fiorentino (Arezzo), ospiterà il Vintage Festival, quattro giorni di energia tra rock’n’roll, swing e jump blues. Saranno oltre 20 i gruppi musicali internazionali che si alterneranno nelle piazze, le strade e i giardini della cittadina.

Tra loro Richard Nola, “il Big Joe Turner francese”, che accompagnato dai The Good Fellas, farà risuonare le calde e ritmate sonorità del rhythm & blues. Direttamente dagli Stati Uniti arriva poi Marcel Riesco con un concentrato di rockabilly puro, ruvido e senza freni.

L’eleganza incontrerà poi la spettacolarità dello swing della Golden Age e delle grandi big band con l’arrivo da Londra di Natty Congeroo insieme agli Swing Pirates, uno degli entertainer e showman più amati della scena swing mondiale. A “graffiare” ulteriormente la proposta musicale ci penseranno le vibrazioni selvagge del frat rock e il garage rock firmate dai britannico-spagnoli Los Torontos.

GREG

Ospite tra i più attesi, un volto notissimo al grande pubblico italiano: Claudio Gregori, per tutti “Greg” della firma Lillo & Greg, che per una notte svestirà i panni del comico per rivelare la sua anima più autentica: quella di un musicista viscerale, “malato” di rock’n’roll anni ’50, pronto a incendiare il palco insieme ai suoi The Rockin’ Revenge.

INFO

Attorno alla grande musica live, Castiglion Fiorentino si accenderà ogni giorno dalle 17 a mezzanotte.

Gli appassionati e i curiosi potranno perdersi tra gli oltre 100 espositori del magico Vintage Market oppure farsi trascinare dai workshop gratuiti e dalle masterclass di tre grandi scuole internazionali, pronte a far ballare l’intero borgo tra Piazza del Comune, il Parco Presentini e i Giardini di Porta Fiorentina.