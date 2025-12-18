Ci sarà anche la Toscana nel tour estivo di Emma Marrone. Infatti, dopo avere annunciato le due tappe agli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), oggi sono state rese note le date della tournée che porterà la cantante salentina anche in Toscana.
Le date toscane del tour
Nell’ambito delle nove date del tour, infatti, Emma suonerà dal vivo sabato 18 luglio a Pisa nell’ambito del cartellone del Pisa Summer Knights, e martedì 4 agosto a Follonica. Sarà anche a Roma (2 luglio), Brecia (4 luglio), Cervere (CN) (10 luglio), La Spezia (11 luglio), Riccione (15 luglio), Mirano (VE) (16 luglio), poi Pisa (18), Genova (19), Palermo (24), Catania (25), Ancona (1 agosto), Pescara (2 agosto), Follonica (GR) (4 agosto), per concludere il 9 settembre a Milano.