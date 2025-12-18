Tempo lettura: < 1 minuto

Non c’è solo la Fi Pi Li a rendere dura la vita dei pendolari. Anche i treni a volte, scioperi permettendo, possono essere fonte di grandi ritardi o di piani B da attivare se si vuole tornare a casa.

Oggi pomeriggio lungo la linea ferroviaria Firenze Pisa Livorno è accaduto un insolito incidente. Che ha casusato la cancellazione di almeno una decina di treni da e per la costa. Sui binari, più o meno all’altezza di San Miniato (Pisa) e San Romano, un intero gregge di pecore è stato travolto da un treno regionale. Pare che almeno una ventina di animali siano morti nell’impatto con il locomotore. Per fortuna non sembra siano coinvolte anche persone.

Intanto, almeno dieci treni sulla linea Firenze-Pisa sono sono stati cancellati. Con buona pace dei pendolari.

