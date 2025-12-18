Tempo lettura: < 1 minuto

Grandi nomi della musica nazionale e internazionale per l’edizione 2026 del Pisa Summer Knights. La rassegna estiva ogni anno propone un cartellone sempre più ricco di proposte musicali nello splendido scenario di piazza dei Cavalieri. Quest’anno ci saranno, tra gli altri, Deep Purple, Skunk Anansie, Emma.

Il programma

Quest’anno saranno nel cartellone, già annunciati, i Deep Purple, storico gruppo rock inglese, celebre per alcuni grandi successi come Smoke on the water. Saliranno sul palco giovedì 16 luglio, nella loro unica data estiva del centro Italia. Biglietti in vendita su Vivaticket.com e Ticketone a partire da 75 euro.

Annunciata la data di domenica 26 luglio degli Skunk Anansie, per il loro tour estivo di ritorno in Italia. La band guidata da Skin terrà cinque concerti nel Belpaese, uno nella città della Torre. Biglietti a partire da 45 euro su Vivaticket e Tickettone.

Passerà da Pisa anche il tour estivo di Emma Marrone, una delle figure più amate della scena musicale italiana, grazie alle sua energia e grinta sul palco. Sabato 18 luglio le luci del palco di piazza Cavalieri si accenderanno su di lei e sul suo repertorio composto di brani che hanno segnato la sua storia musicale delgi ultimi anni.

Completano il programma anche le date di Mannarino (15 luglio) e Tony Pitony (24 luglio).