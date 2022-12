EMPOLI – Il gassificatore dei rifiuti non si farà a Empoli. Il sindaco Brenda Barnini ha comunicato a Regione e a Alia, la società incaricata di realizzarlo, la decisione.

Sarebbe dovuto sorgere in località Terrafino. “Ho comunicato che non ci sono le condizioni e non si prosegue in alcun modo, vista l’impossibilità che è emersa dalla città di interpretare la proposta sul gassificatore come positiva per lo sviluppo del territorio”, ha detto Barnini ieri in consiglio comunale, rispondendo a una interrogazione.

“In tutti gli incontri che abbiamo fatto in questa sede – ha sottolineato – non abbiamo mai prodotto atti ufficiali che andassero in un senso o nell’altro. La discussione affrontata in questo consiglio circa il gassificatore verteva sull’opportunità di valutare il progetto soltanto nel caso in cui ci fosse stata un’ampia condivisione. Altrimenti non avremmo chiesto di creare gruppi partecipativi e quant’ altro, presupposto che abbiamo sempre indicato come fondamentale nell’analizzare la proposta avanzata da Alia”.

Secondo il sindaco “diventa oggi molto naturale, in virtù della risposta pubblica che c’è stata, prendere atto che quella condivisione che doveva essere un punto fondamentale non c’è”.