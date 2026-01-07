Tempo lettura: 2 minuti

EMPOLI – “I soliti comunisti… prima o poi vi stermineremo anche in Italia”.

Questa frase incendiaria, postata sui social da Isacco Cantini – ex responsabile del dipartimento provinciale per la disabilità di Fratelli d’Italia e dal gennaio 2025 coordinatore locale del partito – ha scatenato un’aspra polemica. Il commento è apparso sotto un articolo di Gonews sulla manifestazione del 4 gennaio a Firenze contro l’attacco Usa al Venezuela, organizzata davanti al consolato americano.

La replica è arrivata immediata dal segretario regionale di Sinistra Italiana e assessore al lavoro del Comune di Firenze, Dario Danti: “Indegne parole. Sterminare chi non la pensa come te, chi manifesta per la pace, è la modalità con la quale certa destra ci ha abituato a intendere la politica, la stessa destra che oggi ha precise responsabilità di governo. Chiedo che Meloni e i dirigenti del suo partito si esprimano senza ambiguità condannando parole così violente e meschine”.

Sinistra Italiana Empoli ha rincarato la dose in una nota: “Sentire parlare di sterminio in questa città ci fa trasalire e gelare il sangue. Davvero rappresenta FdI chi scrive che i comunisti saranno sterminati? Qui si va bene oltre ogni limite di decenza”.

Anche Azione Empoli è intervenuta con durezza, chiedendo le dimissioni di Cantini: “È inammissibile che qualunque cittadino manifesti la volontà di sterminare altre persone, ed è ancora più grave lo faccia chi pretende di rappresentare una forza politica che si dichiara democratica”.

Protagonista della bufera, lo stesso Cantini ha chiesto scusa pubblicamente: “Le parole utilizzate sono state gravi, inopportune e sbagliate, e non rispecchiano né il mio pensiero profondo né, tanto meno, una volontà di incitare all’odio o alla violenza. Non ho mai inteso evocare scenari di violenza reale né augurare o invocare lo sterminio di persone o gruppi politici. Si è trattato di una frase scritta con leggerezza e rabbia”.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita