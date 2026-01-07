Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Sono stati in funzione tutta la notte scorsa mezzi operativi spargisale e spazzaneve sulle strade della Toscana dopo l’ondata di maltempo avvenuta per tutta la giornata di ieri.

E’in corso allerta gialla sempre in Toscana per rischio ghiaccio su tutta la Toscana nell’intera giornata. “La neve caduta ieri che in molte zone non si vedeva da anni, ha messo alla prova il territorio e abbiamo risposto attraverso il nostro sistema regionale di Protezione Civile, sistema sanitario della Toscana, Vigili del Fuoco, associazioni di volontariato, Forze dell’Ordine e di Polizia, Sindaci, personale degli enti locali, gestori dei servizi idrici, trasporti e strade”, ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

