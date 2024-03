EMPOLI – Un nuovo stadio a Empoli (Firenze). A prospettarlo il sindaco Brenda Barnini, nel corso di una conferenza dove ha tracciato un bilancio dei suoi dieci anni da primo cittadino.

“Si tratta di un progetto di grande rilevanza per la città – ha aggiunto -. Mi auguro che si arrivi a presentare il progetto prima delle elezioni per completare una vicenda che ha avuto inizio del mio primo mandato. Si tratterebbe della seconda proposta per il nuovo impianto. Dopo le criticità del primo project, spero ci siano tutte le condizioni a livello economico-finanziario”.

Barnini ha spiegato che il progetto sarà presentato prima del termine del suo mandato, poi “la decisione spetterà a chi verrà dopo di me”.