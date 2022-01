FIRENZE – Da “L’amore è” fino all’ultimo singolo “Notti di luna”. Enrico Nigiotti torna dal vivo e porta con sé i momenti più importanti del suo percorso artistico. Dopo la tappa inaugurale nella sua Livorno, il cantautore toscano è in concerto lunedì 17 gennaio al Teatro Verdi di Firenze.

Il concerto

Un spettacolo ricco di emozioni che Nigiotti vuole condividere con il suo pubblico, nell’ambito di un tour teatrale che nel mese di gennaio farà tappa in sette dei principali teatri italiani. Sul palco l’artista sarà accompagnato da Fabiano Pagnozzi (pianoforte, hammond, cori e direzione musicale), Mattia Tedesco (chitarre), Antonio Galli (basso) e Marco Fuliano (batteria e cori). Nigiotti si è sempre contraddistinto per il suo linguaggio immediato, impreziosito da un sound ricercato, rigorosamente strumentale e analogico.

Fra i suoi più grandi successi, “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor), “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio) e “Nonno Hollywood” (certificato oro).