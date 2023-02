FIESOLE – Alchimisti del jazz come Stefano Bollani e Makaya McCraven, il tributo di Alice (e Orchestra) a Franco Battiato, il sound raffinatissimo dei BowLand e Irene Grandi in versione blues.

Estate Fiesolana, il più antico festival all’aperto d’Italia, annuncia i primi protagonisti dell’edizione 2023. Solo un assaggio di un cartellone che, come sempre, sarà nel segno della multidisciplinarietà, con concerti, spettacoli teatrali, incontri e altri eventi, nel secolare Teatro Romano di Fiesole (Firenze).

Il sodalizio con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale di Alice: in programma giovedì 15 giugno, lo spettacolo “Eri con me – Alice canta Battiato” vedrà l’artista accompagnata dall’orchestra diretta da Carlo Guaitoli, pianista e storico collaboratore del cantautore siciliano.

La musica di Stefano Bollani non conosce confini, sconfessa i generi e si nutre di momenti magici. Piano Solo è il recital che il fuoriclasse del pianoforte proporrà martedì 27 giugno, sempre al Teatro Romano di Fiesole: un viaggio che si rinnova ogni sera.

Lunedì 3 luglio spazio ai BowLand, la band iraniana – con base a Firenze – che intreccia atmosfere fluttuanti e suoni insoliti, voci eteree e ritmi groovy, mentre mercoledì 12 luglio il Teatro Romano di Fiesole aprirà le porte a Irene Grandi e al suo raffinato progetto “Io in Blues”, in cui ripercorrerà brani di Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche di Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, oltre ad alcune tracce della stessa Irene, arrangiati in chiave rock-blues.

Da non perdere il live del batterista e produttore americano Makaya McCraven, sabato 22 luglio: il suo sound è da sempre sospeso tra jazz, hip hop, funk e soul. Sul palco dell’Estate Fiesolana presenterà l’ultimo album “In These Times”, osannato da critica e pubblico e candidato a ben 3 Grammy Awards.

IL PROGRAMMA

Giovedì 15 giugno 2023 – ore 21.15

Teatro Romano – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Eri con me – Alice canta Battiato

Martedì 27 giugno 2023 – ore 21.15

Teatro Romano – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Stefano Bollani – Piano solo



Lunedì 3 luglio 2023 – ore 21.15

Teatro Romano – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Bowland

Mercoledì 12 luglio 2023 – ore 21.15

Teatro Romano – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Irene Grandi – Io in blues



Sabato 22 luglio 2023 – ore 21.15

Teatro Romano – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Makaya Mccraven

Info I biglietti per questi primi appuntamenti sono disponibili dall’8 febbraio online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Riduzioni per soci Coop. Info tel. 055.5961293 – info@prgfirenze.it.

Organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole, la 76esima edizione dell’Estate Fiesolana è realizzata con il contributo di Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze, con il sostegno di Dorin, Bibi Graetz, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Il Salviatino e Sammontana.