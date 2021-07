FIRENZE – Giovedì 29 Luglio il grande jazz approda sulla terrazza di Forte Belvedere con Jazz al Forte, la quarta edizione della rassegna di concerti a cura di Empoli Jazz per l’Estate Fiorentina 2021, cartellone di eventi del Comune di Firenze. Alle ore 20.30 appuntamento con Paul Wertico e Gianmarco Scaglia 4et, che presenteranno il nuovo lavoro discografico Dynamics Meditation (Challenge Records).

Notissimo come batterista del Pat Metheny Group fra il 1983 e il 2001, Paul Wertico unisce le forze con il contrabbassista e compositore piacentino Gianmarco Scaglia in un progetto musicale elegante, meditativo, moderno e ricco di contrasti. Il quartetto si completa con Mirko Pedrotti al vibrafono e Simone Gubbiotti alla chitarra.

“Dynamics In Meditation” è un omaggio all’interplay, una sorta di autoritratto a metà tra ragione ed istinto, tra rigore e libertà in un fluire di emozioni che si irradiano da un repertorio il cui unico desiderio resta quello di comunicare. Tutto questo fa Dinamics in Meditation una esperienza quasi unica nel panorama jazzistico europeo. Elegantemente sperimentale, il disco assorbe la quotidianità jazzistica cercando di trasformare qualsiasi accordo e movimento crepuscolare ( Black Two) in porzioni di musica d’avanguardia con la dualità del jazz odierno. Musicista esperto il contrabbassista Gianmarco Scaglia crea con Paul Wertico un lavoro decisamente interessante in cui l’elemento jazz/Impro abbraccia ulteriori toni modali. Un’isola circondata da un mare azzurro dove vengono pescate preziose gemme di jazz moderno, come accade in Dave e Sol perfette nella loro disposizione methiniana nel confronto e nella realizzazione. L’arcipelago è la metafora di una musica globalizzata che gioca con il suono sospeso di Giostra e le armonie neo jazz di Sicily, soave e leggera.

L’evento è ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. La serata si aprirà dalle 18.00 con Aperijazz a cura del Bar del Forte (per info e prenotazioni: tel. 393 813 7277).

Empoli Jazz nasce nel 2009 con l’obiettivo di divulgare la musica di qualità dal vivo, in particolare il jazz. In questi anni ha organizzato numerose rassegne e festival, come l’affermato Empoli Jazz Festival, oltre a workshop, guide all’ascolto, seminari, clinics, masterclass e mostre.

Dal 2018 cura la programmazione della rassegna Jazz al Forte presso Fortezza Medicea di Belvedere di Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina. Quest’estate è tra i promotori della rassegna Sotto le Stelle Medicee, il primo festival jazz live nelle Ville Medicee della Toscana, oltre ad essere impegnato anche in co-produzioni con Fabbrica Europa.

Info: www.empolijazz.com