SIENA – Il lotto delle contrade che correranno il Palio del 16 agosto, adesso è completo. L’estrazione, in programma da tradizione la seconda domenica di luglio, ha premiato

Tartuca, Chiocciola e Giraffa.

Estratta anche la Civetta, che però era squalificata e quindi non potrà prendere parte al Palio.

Si vanno aggiungere alle sette presenti d’obbligo: Aquila, Bruco, Drago, Istrice, Oca, Pantera, Torre. In piazza del Campo presenti anche i contradaioli della Selva, che hanno sfilato lungo le vie del centro storico per il corteo della vittoria. Successo riportato proprio una settimana fa nel Palio del 2 luglio.

Come sempre, al suono delle chiarine, che sancivano l’uscita dalle trifore del palazzo comunale delle bandiere, si sono viste scene di giubilo. Per chi invece non ha assaporato questa gioia (Leocorno Lupa e Valdimontone nel 2023 non correranno mai), è già inverno. Il paradosso di ogni estate a Siena: a inizio luglio può essere già finita.