FIRENZE – Dal grande schermo al teatro. Pietra miliare nell’esperienza di migliaia di persone in tutto il mondo, “L’Attimo Fuggente” approda da giovedì 25 a domenica 28 novembre al Teatro Niccolini di Firenze. Inizio ore 19,30 (domenica 28 ore 16).

A vestire i panni del carismatico professor Keating – nel film il compianto Robin Williams – è l’attore Ettore Bassi, affiancato da Matteo Vignati, Matteo Napoletano, Matteo Sangalli, Marco Massari, Mimmo Chianese, Alessio Ruzzante, Leonardo Larini, Edoardo Tagliaferri e Sara Giacci. Regia di Marco Iacomelli, che ha curato anche la traduzione del soggetto originale di Tom Schulman.

Lo spettacolo

L’Attimo Fuggente è una storia d’Amore. Amore per la poesia, per il libero pensiero, per la vita. Quell’Amore che ci fa aiutare il prossimo a eccellere, non secondo i dettami sociali strutturati e imposti ma seguendo le proprie passioni, pulsioni, slanci magnifici e talvolta irrazionali. Seguendo quegli Yawp che spingono un uomo a lottare per conquistare la donna amata, a compiere imprese per raggiungere i tetti del mondo, a combattere per la giustizia con la non violenza. Tom Schulman ha scritto una straordinaria storia di legami, di relazioni e di incontri che cambiano gli uomini nel profondo.