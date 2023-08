ROMA – Lombardia, Campania, Toscana, Lazio e Veneto sono le Regioni italiane che hanno registrato il più alto valore di export attraverso Amazon nel 2022.

Sempre in termini di volumi di vendite all’estero le prime otto città sono Milano, Napoli, Roma, Firenze, Torino, Bolzano, Bari e Bologna. Casa, bellezza, salute e cura della persona, sport e alimentari, sono le categorie di prodotto più vendute all’estero dalle aziende attraverso Amazon.

E’ quanto rileva Amazon nel nuovo Report sull’impatto delle piccole e medie imprese italiane che vendono sullo store.

Nel 2022 più della metà delle oltre 21mila Pmi italiane che usano il negozio online di Amazon ha esportato i propri prodotti registrando complessivamente oltre 950 milioni di euro di vendite all’estero, il 20% in più rispetto all’anno precedente. Circa 850 Pmi che operano su Amazon hanno superato 1 milione di euro di vendite e oltre 5.100 hanno superato i 100.000 euro. Le Pmi presenti sullo store – prosegue l’analisi – hanno venduto oltre 125 milioni di prodotti in totale (più di 250 prodotti al minuto). Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito i Paesi in cui le Pmi italiane vendono con più successo attraverso Amazon.