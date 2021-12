SIENA – Fabio Petri, già presidente senese, è stato confermato nella presidenza nazionale di CNA mentre nella direzione nazionale sono stati eletti Silva Pompili, Massimo Guasconi ed Enzo Ciarri, che rappresenterà anche tutti i pensionati della Toscana.

“In questo momento di cambiamento economico e sociale del paese è una grande motivazione veder riconosciuto il lavoro concreto che ha svolto Cna Siena negli ultimi anni”, ha sottolineato Fabio Petri, che prosegue: “Per me sarà un grande impegno, proseguendo nel lavoro affinché Cna sia sempre più vicina alle imprese, sotto tutti i punti di vista. Questa elezione è un punto di ripartenza e rilancio delle nostre idee e progetti, non certamente un arrivo”. Sulla stessa linea il neo presidente Cna Siena Massimo Nocci:

“Negli ultimi anni Siena ha messo in campo un cambiamento radicale nella rappresentanza e nei servizi, con l’unico obiettivo di stare sempre più vicini alle imprese e supportarle sotto tutti i punti di vista. Il cambiamento non è stato né automatico né banale. Veder riconosciuto questo sforzo a livello nazionale è dunque ulteriore spinta al nostro processo di cambiamento. Complimenti a Fabio, dunque, che è stato alla guida di questi passaggi, ma complimenti anche a tutti gli artigiani e imprenditori di Siena che sono chiamati ad incarichi di grande importanza nei singoli mestieri, segno anche della qualità delle imprese del nostro territorio. Cna c’è ed è vicina alle imprese. Il successo avuto nel congresso nazionale è dunque carburante aggiuntivo al nostro lavoro quotidiano ed al grande progetto di cambiamento che ha già una chiara e netta direzione ed un unico obiettivo, stare vicino agli artigiani, alle imprese, ai professionisti ed a tutte le attività economiche in generale”.