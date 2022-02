SIENA – La pistola stretta in mano e la voglia di esibirla. Al punto da essere notata da due uomini della Guardia di Finanza di Siena, che lo hanno bloccato nei pressi di un terminal degli autobus. Insieme al ragazzo di 15 anni, un altro giovane.

I due si aggiravano tra gli studenti, che aspettavano i mezzi all’uscita dalla scuola. Gli agenti, in borghese, notato l’atteggiamento sospetto e soprattutto l’arma, che poi si è rivelata una pistola giocattolo, sono intervenuti. Per loro però è stato impossibile identificare i due ragazzi, perché erano sprovvisti di documenti e così li hanno trasferiti in caserma.

A quel punto è emerso che uno di loro aveva già dei precedenti per detenzione di banconote false e sostanza stupefacente per uso personale. Per il 15enne è scattato il deferimento per reati in materia di armi e adesso sarà giudicato dal Tribunale dei minori di Firenze.