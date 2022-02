FIRENZE – “La guerra non è mai risolutiva, porta solo dolore e degli impoverimenti tremendi. Faccio un appello ai sindaci perché il manto della pace che è stato ancora una volta strappato, venga ricucito”.

“Penso che la scelta che è stata fatta, – da Putin – non doveva essere fatta e questo non lo dico solo come responsabile dei vescovi d’Italia ma come uomo della strada. Ancora si deve fare di tutto perché non prevalga la logica delle armi ma ci possa essere spazio perché prevalga la logica della pace”.

Così il presidente della Cei, cardinal Gualtiero Bassetti, intervenendo a Sky Tg 24.

Il Mediterraneo è “uno spazio dove purtroppo non sempre regna la pace, pensiamo al dramma dell’Ucraina e auspichiamo che al più presto taccia il fragore delle armi. Sindaci e vescovi hanno una missione simile, pur con compiti diversi, ed è quello di creare su tutto il bacino del Mediterraneo una tenda di pace nel segno del rispetto reciproco perché tutti ritrovino le radici della loro fraternità” aveva detto il cardinale in apertura del forum dei sindaci del Mediterraneo in Palazzo Vecchio a Firenze.

“Sono fermamente convinto – ha aggiunto – che insieme dobbiamo promuovere processi di liberazione pace, fratellanza, giustizia, questo a suo tempo fece il sindaco di Firenze Giorgio La Pira e per questo noi, insieme, vogliamo dialogare insieme in questi giorni”.