ROMA – La Golar Tundra permetterà all’Italia di “liberarsi del tutto entro quest’anno della dipendenza dal gas russo”. A dirlo, ai microfoni di Radio 24 il ministro delle Imprese Adolfo Urso a proposito della nave rigassificatrice arrivata alla mezzanotte nel porto di Piombino.

Rigassificatore, la Golar Tundra nel porto di Piombino (agenziaimpress.it)

“Siamo passati dal 40% di gas russo del 2021 al 16% dello scorso anno, con le due navi – riferendosi anche alla seconda nave in arrivo a Ravenna – completeremo la nostra autonomia”, ha detto.

Sui prezzi della materia prima, e le potenziali ripercussioni in bolletta, il ministro non vede “allarmi in vista”. “Gli stoccaggi dello scorso anno sono ancora sufficientemente pieni perché l’inverno è stato più mite del previsto”, ha spiegato, aggiungendo che l’accordo sul price cap raggiunto in Europa ha portato ad una progressiva riduzione del prezzo sui mercati internazionali.