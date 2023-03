FIRENZE – Bene ma potrebbe essere anche meglio. Per i sindaci del Senese, che qualche giorno fa hanno incontrato la Regione, “la costituzione di un gruppo di lavoro per predisporre un protocollo per la modernizzazione della linea Siena-Chiusi è un primo passo”.

Però, “serve un progetto più ampio per la modernizzazione del trasporto ferroviario nelle aree più interne della provincia di Siena che assicuri il collegamento con Chiusi al massimo in un’ora e il nuovo collegamento con l’alta velocità”.

Una richiesta che potrebbe comportare anche un’azione più ampia, se fosse disattesa. “Ringraziamo la Regione Toscana per l’impegno promosso finora, ma se non avremo risposte in tempi rapidi da Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana alle nostre richieste, siamo pronti a spostare la mobilitazione a Roma”, hanno affermato i sindaci, auspicando che “siano rispettati i tempi indicati dalla Regione stessa, con un altro appuntamento previsto nelle prossime settimane”.