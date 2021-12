FIRENZE – «La Toscana sta facendo una campagna straordinaria per i vaccini anti-Covid, dove si è partiti lenti ma poi come un diesel si arriva al traguardo in maniera decisa e inesorabile».

A dirlo Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, visitando l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Figliuolo ha visitato il Meyer, dove ieri sono partite le vaccinazioni della fascia 5-11 anni, insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al direttore dell’azienda ospedaliera Meyer Alberto Zanobini, e all’assessora al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro.

In Toscana, ha ricordato Figliuolo, c’è «quasi il 90% di vaccinati con ciclo completo, e oltre il 97% degli over 80 in sicurezza».

«Natale momento di assembramenti, continuiamo a essere responsabili»

E da Firenze il commissario ha inviato il suo augurio di buone festività «che ci portino a un sereno anno nuovo: il Natale è un momento di compere e assembramenti, ma dobbiamo continuare a essere responsabili. Gli italiani – ha aggiunto – stanno facendo lezione al mondo: i successi che vediamo, di cui anche la stampa internazionale ci dà atto, sono merito della grande squadra Italia».