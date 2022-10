FIRENZE – Dario Nardella va spedito sulla multiutility dei servizi. Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato una delibera per la realizzazione del progetto.

L’atto è stata approvato a maggioranza superando la discussione in cui solo la Sinistra ha presentato ben 34 emendamenti. “Un traguardo storico perché è un lavoro che è stato tentato già in altri momenti ma non è mai arrivato in fondo. Questa volta ce l’abbiamo fatta grazie alla tenacia e alla caparbietà della nostra amministrazione e delle altre coinvolte – ha detto il sindaco Dario Nardella – Un traguardo storico perché finalmente mette insieme tutte le forze in un settore strategico per cittadini e imprese come quello dei servizi pubblici locali: acqua, gas rifiuti. In questo modo possiamo contare su 1,5 miliardi di euro di investimenti e su un aumento dell’occupazione creando posti di lavoro anche nell’indotto”.

In merito all’operazione, che è stata oggetto di una protesta sotto le finestre del Comune, il sindaco ha fatto riferimento anche ai costi energitici.

“Possiamo puntare anche a un controllo dell’innalzamento delle tariffe in un momento in cui è molto sentito il caro bollette – ha dichiarato il sindaco -. Ma soprattutto potremo avere una strategia con un indirizzo pubblico preciso che si apre anche a partners industriali e finanziamenti privati senza mai snaturare l’indirizzo pubblico che sarà mantenuta da un’holding tutta pubblica dei Comuni che manterrà con il 51% della proprietà la maggioranza di questa Multiutility. Ora dovremo fare i prossimi passaggi, l’assemblea di Alia e tutte le altre assemblee, ma ormai direi che il dado è tratto e non si può più tornare indietro”.