FIRENZE – Amministratori, associazioni e adesso anche i cittadini. Si allunga la lista di chi si oppone alla multiutility toscana dei servizi pubblici.

Alcune decine di persone si sono radunate sotto Palazzo Vecchio, a Firenze, per contestare il progetto che vede tra i maggiori sostenitori proprio il sindaco Dario Nardella. Al primo cittadino, che stava effettuando un intervento, si è rivolta una cittadina: “Siamo noi cittadini a pagare. La multiutility la paghiamo noi, non il signor Nardella”.

Coloro che hanno protestato hanno sottolineato come “il passaggio nei Consigli comunali sia diventato un mero adempimento o addirittura un intralcio. Fuori i profitti dall’acqua, dai servizi di gestione pubblica dei rifiuti e dell’energia”. Sono stati chiesti anche “referendum consultivi comunali”. Tra le associazioni presenti, il Forum Toscano movimenti per l’acqua, Fridays for future, Alleanza beni comuni Pistoia, Comitato acqua bene comune Valdarno.