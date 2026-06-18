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Serena Bulleri entra in Consiglio regionale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto il suo ricorso.

Ha infatti accertato errori nelle operazioni elettorali di conteggio delle schede e un’errata attribuzione di voti alla lista Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Pisa.

Pertanto, a distanza di nove mesi dalle elezioni regionali dell’ottobre scorso, cambia la composizione del Consiglio regionale e, in particolare del gruppo di opposizione di Fratelli d’italia. Serena Bulleri, di Pisa, prende il posto di Marco Guidi, di Massa. A questo punto il gruppo del partito di Giorgia Meloni può contare su due pisani, oltre alla Bulleri anche Diego Petrucci rappresenta il territorio pisano.

La sentenza del Tar di questo pomeriggio riconosce alcuni errori di verbalizzazione. In alcune sezioni elettorali della provincia di Pisa non erano stati conteggiati 210 voti validamente espressi a favore della lista Fratelli d’Italia. Il successivo accertamento, disposto dal TAR, ha confermato la fondatezza delle contestazioni, stabilendo che quei voti modificano l’assegnazione dell’ultimo seggio spettante al partito, che deve essere attribuito alla circoscrizione di Pisa. E non a alla circoscrizione di Massa.

«Accolgo questa sentenza con soddisfazione e con profondo rispetto per le istituzioni e per il lavoro della magistratura amministrativa – commenta Serena Bulleri -. Fin dall’inizio ho sostenuto una battaglia di verità e di tutela del voto espresso dai cittadini. Oggi il TAR ha accertato che quei voti c’erano, erano validi e dovevano essere conteggiati. È una decisione che ristabilisce la corretta rappresentanza democratica e restituisce alla provincia di Pisa il seggio che le spettava».

«Ringrazio i colleghi avvocati del collegio difensivo – prosegue Bulleri – che hanno seguito con professionalità e rigore questa vicenda; ringrazio gli amici, i militanti e i tanti cittadini che mi hanno sostenuto continuando a credere nelle nostre ragioni. Questa non è una vittoria personale, ma il riconoscimento di un principio fondamentale: ogni voto conta e ogni voto deve essere rispettato».

«Da oggi – conclude Bulleri – inizia una nuova fase: con un ruolo diverso continuerò a lavorare per il mio partito, Fratelli d’Italia, con la stessa dedizione con cui ho ricoperto il ruolo di coordinatore provinciale di Pisa negli ultimi anni. Porterò in Consiglio regionale la voce di Pisa e provincia, delle famiglie, delle imprese. Lo farò con il senso delle istituzioni che mi ha sempre guidato e con la determinazione di chi sa che la fiducia dei cittadini è un bene prezioso da onorare ogni giorno».

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