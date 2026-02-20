Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Il Tar Toscana ha accolto il ricorso presentato da Serena Bulleri, coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia, aprendo uno scenario inedito nella composizione del Consiglio regionale.

La decisione potrebbe portare alla sostituzione del consigliere Marco Guidi, eletto nel collegio di Massa, in caso di irregolarità confermate dal riconteggio dei voti.

I giudici amministrativi hanno disposto un mandato specifico al prefetto di Pisa: recuperare schede, verbali e buste dalle sezioni indicate nel ricorso. L’obiettivo è verificare con precisione i voti attribuiti alla lista di Fratelli d’Italia, con particolare attenzione alle schede dichiarate nulle che potrebbero rivelarsi valide.

Le operazioni coinvolgeranno un’ampia rete di seggi nei comuni della provincia di Pisa: Calci, Cascina, Pisa, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Crespina, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Vecchiano e Volterra. Un perimetro vasto che sottolinea la complessità del contenzioso.

Se il riconteggio evidenzierà variazioni significative, il seggio di Guidi passerebbe a Bulleri, garantendo alla provincia di Pisa un ulteriore rappresentante in Regione accanto alla delegazione locale già consolidata.

Il TAR ha fissato tempistiche precise: il prefetto dovrà presentare una relazione conclusiva entro il 30 marzo, mentre l’udienza di merito è calendarizzata per il 6 maggio. Le parti – Consiglio regionale, Bulleri e Guidi – riceveranno avviso con almeno cinque giorni di anticipo e potranno assistere alle verifiche, formulando osservazioni.

