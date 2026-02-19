Tempo lettura: < 1 minuto

Passo in avanti delle indagini sulla morte di una donna a Scandicci, 44 anni, di origine tedesca. Le Forze dell’ordine hanno fermato un uomo che risulta gravemente indiziato dell’omicidio.

Indagini

Condotte dalla Procura di Firenze, le indagini hanno portato al sequestro di diversi reperti nelle vicinanze del corpo decapitato, tra cui un machete e un coltello con tracce ematiche. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri del reparto investigativo, supportati dalla Polizia scientifica. La Polizia municipale ha provveduto a delimitare l’area per garantire la sicurezza e preservare la scena del crimine.

Il corpo decapitato della vittima era stato rinvenuto mercoledì scorso nell’area abbandonata dell’ex Cnr in via Galilei a Scandicci. Un cittadino aveva dato l’allarme. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri della compagnia di Scandicci e del comando provinciale del Nucleo Investigativo di Firenze.

Le forze dell’ordine avevano incotrato l’uomo poco prima del rinvenimento del cadavere in forte stato di agitazione. Ora è ricoverato in ospedale sotto sorveglianza dei Carabinieri. Risulta gravemente indiziato dell’omicidio. Sulle sue vesti gli inquirenti hanno riscontrato molteplici tracce di sangue.

Le Forze dell’ordine, supportati dai droni, hanno messo in sicurezza l’area, che inizialmente era sorvegliata da una cane, lasciato libero.

