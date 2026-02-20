Tempo lettura: 3 minuti

Con il sesto corso mascherato in programma sabato 21 febbraio calerà il sipario sul Carnevale di Viareggio 2026, un’edizione che entra di diritto negli annali per numeri e risonanza mediatica.

La città saluterà la manifestazione e le sue “mascotte” Burlamacco e Ondina dopo un mese di festeggiamenti che ha visto i viali a mare trasformarsi in un palcoscenico globale, baciato dal sole per ben cinque giornate su sei.

Numeri da capogiro: superata la previsione dei 3,5 milioni

Il successo di quest’anno del Carnevale era nell’aria già dai primi mesi invernali. Il dato degli abbonamenti (i cosiddetti “biglietti cumulativi”) ha segnato il primo record con oltre 40mila carnet venduti tra dicembre e gennaio. Nonostante l’incognita del maltempo, che ha colpito solo il corso mascherato del 7 febbraio e portato una sferzata di vento il Martedì Grasso, l’affluenza è riuscita a superare le stime iniziali. In attesa dei dati ufficiali, a consuntivo dell’edizione, è già possibile dire che gli introiti da botteghino confermeranno (anzi supereranno) la previsione già ambiziosa della Fondazione Carnevale, fissata per il 2026 a 3 milioni e 586mila euro. Rimane nella storia la giornata di domenica 15 febbraio, un quarto corso mascherato che ha registrato l’incasso record, il più alto di sempre per singola giornata, di 1,2 milioni di euro.

Il fenomeno delle “carrette”: l’anima spontanea del Carnevale

Accanto ai colossi di cartapesta, anche questa edizione ha confermato la definitiva consacrazione delle “carrette”. Queste piccole costruzioni, nate fuori dal concorso ufficiale e gestite in modo autonomo da rioni e associazioni, sono diventate un pilastro della festa. Negli ultimi anni, il fenomeno è cresciuto esponenzialmente, trasformando le piccole realtà in vere e proprie opere d’ingegno con dettagli curati, coreografie e costumi ricercati. La forza delle “carrette” risiede nella capacità di coinvolgere giovani e meno giovani in un’esplosione di allegria che colma gli spazi tra un carro e l’altro, rendendo il corso mascherato una festa continua e senza barriere.

La satira: da Viareggio agli Stati Uniti (passando per Cina e Russia)

Se la politica italiana sembra aver dato meno spunti quest’anno, i maestri costruttori hanno puntato con decisione sullo scacchiere internazionale. I “mascheroni” di Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, insieme a una gigantesca caricatura di Ursula von der Leyen, hanno dominato il viale a mare. Il Carnevale 2026 ha parlato inglese anche grazie a Fabrizio e Valentina Galli: il loro carro di seconda categoria, con un minuscolo Trump nelle mani di un nativo americano pronto allo “scalpo”, è diventato virale oltreoceano, quando le immagini dell’opera sono finite nel monologo di Jimmy Kimmel durante il suo celebre talk-show il 5 febbraio, regalando a Viareggio una vetrina mondiale senza precedenti.

Tra promozioni e retrocessioni: il verdetto della giuria con lo spettacolo pirotecnico

Al calar del sole, dopo l’ultimo corso “notturno” (di sabato 21 febbraio dalle 17), il rituale dell’ammainabandiera in piazza Mazzini segnerà la fine del baccanale, subito dopo i verdetti della giuria sui carri e le mascherate vincitori. Tra la commozione della folla, i verdetti della giuria, e la fanfara che accompagnerà il tradizionale congedo: “Burlamacco saluta e se ne va. Carnevale muore, viva Carnevale!”. Poi, gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

L’ultimo ballo al rione Croce Verde

Per i viareggini e per i visitatori che non sono ancora pronti a riporre maschere e parrucche, l’ultimo atto del Carnevale 2026 si sposta tra le strade del Rione Croce Verde Centro. Qui la musica anima l’ultima serata, con la festa rionale che dice “arrivederci” al Carnevale rinnovando l’appuntamento all’anno prossimo.

Le date del Carnevale 2027

Nel frattempo, la Fondazione Carnevale ha già svelato il manifesto del 2027 e annunciato le date ufficiali dei corsi mascherati. Il manifesto ufficiale, una riproduzione di un dipinto olio su tela di Beppe Domenici del 1997, è già comparso sulla torre dell’orologio che segna l’ora sulla Passeggiata. Il Carnevale 2027 prenderà il via sabato 30 gennaio, con un calendario ancora una volta di sei corsi mascherati che proseguirà nei giorni 4 (Giovedì Grasso), 7, 9 (Martedì Grasso), 14 e 20 febbraio.