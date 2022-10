FIRENZE – Eugenio Giani ha firmato l’autorizzazione al rigassificatore di Piombino. Nella delibera approvata dalla giunta regionale si fa riferimento a un memorandum di 10 punti, che il nuovo Governo dovrà approvare.

Tra le richieste, lo stanziamento di 160 milioni, che servirà per le opere infrastrutturali e come compensazione degli interventi per l’area interessata dall’operazione. “La nave a questo punto, dopo le opere propedeutiche” per il suo posizionamento in porto, “può arrivare a Piombino”, ha commentato il governatore subito dopo la firma.