SIENA – Si chiama FMS Card ed è un biglietto unico per l’accesso facilitato ai musei delle terre di Siena (e non solo): una vera e propria “chiave” per aprire la porta sul patrimonio e le collezioni del nostro territorio. Fondazione Musei Senesi, la rete museale delle terre di Siena, presenta infatti un progetto di valorizzazione e promozione territoriale che vede coinvolta la maggioranza delle amministrazioni comunali e molti istituti culturali senesi, ma anche realtà limitrofe in logica di area vasta e sinergia istituzionale.

FMS card

La FMS card è, dunque, il modo più semplice e conveniente per scoprire i musei senesi: ha validità 365 giorni e offre accessi gratuiti o agevolati in 30 musei, sconti al bookshop e altri servizi. È rivolta agli abitanti e agli ospiti delle terre di Siena e, in generale, a chiunque voglia scoprire lo straordinario patrimonio culturale del nostro territorio.

Presidente Ricceri: «Risultato istituzionale importante»

«Si tratta di un risultato istituzionale importante – commenta Alessandro Ricceri, presidente di FMS – da cui emerge la volontà congiunta di investire sui musei come contributo all’offerta culturale e turistica del territorio. Un progetto che peraltro ha trovato la piena collaborazione di altri circuiti museali toscani che ne hanno compreso le potenzialità, accogliendo subito la nostra proposta». Grazie, infatti, a un dialogo già avviato nei mesi scorsi, anche il MAEC Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona e i Musei di Massa Marittima (Museo della Miniera, di San Pietro all’Orto, Archeologico e Torre del Candeliere) hanno accordato una tariffa speciale ai possessori della FMS Card.

Direttrice Bruttini: «Invito a esplorare le terre di Siena»

«Ci immaginiamo la card come un invito a esplorare le terre di Siena – aggiunge la direttrice di FMS, Elisa Bruttini – anche tornandoci più volte, magari nel corso dell’anno, per visitare quei luoghi che storicamente hanno sempre avuto un legame con la città a prescindere dai confini politici; in un momento complesso come questo e nel segno dei tempi, le istituzioni culturali non possono che rafforzare la collaborazione».

Governatore Giani:«Iniziativa di grande pregio»

«Fondazione Musei Senesi, come accade in molte città italiane, europee e americane, ha emesso una card che consente di visitare i musei rendendo gli ingressi più veloci e meno cari – afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – ed è un’iniziativa di grande pregio che apre le porte a tutti coloro che vorranno visitare i tesori della cultura e storia delle terre senesi e non solo in modo più agile. Soprattutto un “plus” che arriva in un momento significativo di desiderio e di necessità di rinascita che Siena ha colto al volo e sottolineato con questo strumento che è un marchio collettivo di qualità e il frutto di un territorio che è riuscito a fare sistema valorizzando al meglio le sue risorse».

La Card

Dal 12 luglio la card si può acquistare online sul sito di FMS e presso le biglietterie di alcuni musei della rete. Presenta due tariffe diverse, quella individuale a 10 euro e familiare a 18 euro, nella quale sono inclusi due adulti e fino a 2 bambini di età inferiore a 11 anni, oppure un adulto con 3 bambini. La card dà diritto ad accedere gratuitamente al primo museo in cui ci si presenta e a godere del biglietto ridotto per tutti gli altri musei, dal secondo accesso in poi. Se il museo è già a ingresso gratuito, il bonus scatta al successivo museo a pagamento.

FMS Card è un progetto sperimentale e in divenire che includerà via via anche altre agevolazioni presso siti monumentali, esercizi commerciali, servizi e manifestazioni di interesse culturale e che conferma la vocazione di FMS a fare rete.