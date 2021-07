CAPALBIO – Tra i lettini e gli ombrelloni del bagno “Parasol” a Capalbio ecco spuntare il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti, con la sua dolce metà, Luisa Ranieri.

I due si stanno godendo il sole e il mare della Toscana, una pausa di relax prima di tornare ai rispettivi impegni televisivi. Per Luisa Ranieri cappellino e occhialoni scuri, per proteggersi dal sole ma anche dall’assalto dei fan. Non è sfuggita, però, all’obbiettivo del nostro fotografo Enzo Russo.

Nello stesso stabilimento qualche giorno fa era stato pizzicato anche il fratello di Luca, Nicola Zingaretti.

