FIRENZE – Sarà presentato in anteprima mercoledì 14 luglio (ore 21,15) sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini a Firenze il film “Così è (o mi pare)” di e con Elio Germano. La serata è inserita nella rassegna “Cinema in Villa” promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l’Associazione culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze.

Il film

“Così è (o mi pare)” è una riscrittura per realtà virtuale di “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello, adattato e diretto da Elio Germano, anche interprete del personaggio Lamberto Laudisi. All’ingresso saranno consegnati visori speciali da indossare durante la proiezione, biglietto 15 euro. È fortemente consigliato l’acquisto in prevendita sul sito www.cinemainvilla.it. Lo spettatore si troverà così immerso nella stessa vicenda, per la precisione nei panni di uno dei personaggi, che vede e ascolta tutto: il Commendator Laudisi, anziano padre di Lamberto, su una sedia a rotelle, invenzione non presente nel copione originale. Un’esperienza unica nel suo genere, utile alla riflessione pirandelliana su cosa sia reale e cosa sia vero.

Il cast

Il cast è composto da attrici e attori di altissimo profilo: Gaetano Bruno, Serena Barone, Michele Sinisi, Natalia Magni, Caterina Biasiol, Daniele Parisi, Maria Sole Mansutti, Gioia Salvatori, Marco Ripoldi, Fabrizio Careddu, Davide Grillo, Bruno Valente, Lisio Castiglia, Luisa Bosi, Ivo Romagnoli e con la partecipazione di Isabella Ragonese e Pippo Di Marca; tecnici di assoluta qualità, e il contributo della progettualità della fiorentina Gold di Omar Rashid, pioniera del VR in Italia, che lavora con la tecnologia e gli strumenti VR più avanzati per assicurare avanguardia e innovazione.