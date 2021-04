FIRENZE – Paolo Chiappini, direttore della Fondazione Sistema Toscana, sarà il nuovo rappresentante di nomina regionale per la Deputazione generale della Fondazione Mps.

Ad indicarlo, esprimendo il proprio parere favorevole, è stata, questa mattina la commissione Sviluppo economico, presieduta da Ilaria Bugetti (Pd). L’ufficializzazione della nomina si avrà nella prossima seduta di Aula. La proposta di delibera ha ricevuto il parere favorevole del Partito democratico e i voti contrari di Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Marco Stella (FI) ha voluto motivare il suo no. “Non condivido – ha detto – il metodo, non siamo stati coinvolti nella scelta di una delle figure importanti per tutto il territorio”. “Abbiamo avuto il tempo necessario per approfondire i curricula – ha detto Bugetti – e abbiamo trovato la figura professionalmente valida per rivestire quel ruolo delicato”.

La commissione ha poi espresso parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario di M5s, alla proposta di delibera per la nomina del collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (Artea).

Rinviato, invece, il parere sulla nomina di Giovanni Sordi a direttore di Ente terre regionali toscane. Il parere sarà espresso nella prossima seduta della commissione, fissata per il 29 aprile dove il direttore si presenterà ai consiglieri regionali. “Come sapete – ha detto Bugetti – è prerogativa del presidente della Giunta la scelta del direttore. Abbiamo discusso della strategicità e dell’importanza di questo ente soprattutto in questa fase dei nuovi piani strutturali”.