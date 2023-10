FORTE DEI MARMI – Le previsioni sono state smentite. In positivo. Forte dei Marmi (Lucca) ha incassato dalla tassa di soggiorno 520mila euro.

Le stime inserite nel bilancio previsionale erano di 100mila euro in meno. Il balzello è stato introdotto quest’anno e adottato tra il 1 giugno e il 15 settembre. Il sindaco Bruno Murzi a questo proposito ha affermato: “Forte dei Marmi vive di turismo e avere finalmente una somma così importante – e oltretutto destinata a crescere – da riversare nel turismo e nella cultura, non può che fare bene all’intera nostra comunità, una conferma in più della opportunità della nostra scelta”.

L’imposta di soggiorno a Forte dei Marmi prevede l’esenzione per i bambini e gruppi al periodo di pagamento dell’imposta fino a cinque giorni di permanenza è così stabilita, per persona per ogni pernottamento: alberghi a 5 stelle 5 euro, alberghi a 4 stelle 3 euro, alberghi a 3 stelle 2 euro. Un euro per alberghi da 1-2 stelle. Per le strutture ricettive non alberghiere: case e appartamenti per vacanze 2 euro, affittacamere e b&b 1,5 euro.