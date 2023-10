MASSA CARRARA – Nuovo attracco in Toscana di una nave umanitaria. La Open arms con a bordo 176 migranti, tra i quali oltre 90 bambini, è arrivata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara).

Si tratta del settimo sbarco di migranti al porto apuano nel 2023. L’ultimo precedente era stato il 22 agosto scorso sempre con la Open Arms, che poi venne fermata per 20 giorni in porto a seguito di atto amministrativo per il mancato rispetto del decreto Piantedosi sui salvataggi multipli. Nello scalo erano presenti le forze dell’ordine, la Croce Rossa, autorità portuale, Capitaneria di Porto, protezione civile e anche il sindaco di Carrara, Serena Arrighi.