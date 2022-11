Roma – Per Silvio Franceschelli si spalancano le porte della 9ª Commissione permanente, industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. Sarà capogruppo del Partito Democratico.

“In un momento particolarmente difficile per le famiglie, i lavoratori, le imprese, occorre mantenere uno stretto rapporto tra il territorio, i suoi amministratori e i lavori della commissione nei suoi diversi ambiti d’intervento. Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare sono settori essenziali per i nostri territori, temi sui quali sarà fondamentale attivare una concertazione costante, sapendo ascoltare le istanze provenienti dal mondo delle categorie e nell’interesse dei cittadini; naturalmente senza tralasciare, da parte mia, tutti gli altri bisogni del territorio a partire dalle infrastrutture su cui non mancherà la mia attenzione”, ha affermato il senatore.

“Fin da ora un primo elemento da attenzionare sarà quello relativo ai ritrovamenti delle statue bronzee a San Casciano dei Bagni – ha aggiunto Franceschelli -. Nel primo question time utile formulerò al ministro della cultura Sangiuliano le dovute richieste, con spirito costruttivo, finalizzate a capire i tempi e ad avere garanzie affinchè le opere ritrovate costituiscano in modo permanente il patrimonio storico-artistico di San Casciano dei Bagni, andando a valorizzare ulteriormente e a qualificare lo straordinario lavoro svolto dal sindaco Agnese Carletti e dalla sua comunità, che hanno investito e creduto in questo progetto. Nessuno se ne potrà appropriare se non la loro comunità di riferimento e dovranno essere valorizzate nel territorio dove sono stati ritrovate”.