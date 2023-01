ROMA – L’Aula del Senato ha approvato all’unanimità, con voti 157 favorevoli, la mozione che dispone la ricostituzione della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Non ci sono stati astenuti nè voti contrari.

“Oggi è una seduta molto importante del Senato che ci vede impegnati nella approvazione della mozione che istituisce anche in questa legislatura la commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, o istigazione all’odio o alla violenza” aveva detto la senatrice a vita Liliana Segre in Aula al Senato dando l’avvio ai lavori. “Questo – sottolinea – sarà il modo migliore per onorare il giorno della memoria”.

“La nostra bussola – ha detto Segre – dovrà essere sempre la costituzione repubblicana, il lavoro di scavo e di conoscenza in materia dei discorsi di odio dovrà svolgersi nel rispetto della Carta, ma con l’impegno anche ad attuarla, estendendo inclusione e diritti sociali e civili , avendo consapevolezza, in quanto parlamentari, che esiste anche un nesso tra malessere sociale e utilizzo dei discorsi di odio che impatta sul lavoro di una commissione come quella che ci accingiamo ad approvare”.