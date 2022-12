MONTERONI D’ARBIA – Prima le offese, poi l’aggressione fisica. Sei ragazzi, tra i 19 e i 22 anni, sono stati denunciati con l’accusa di rissa e lesioni personali, con l’aggravante della discriminazione razziale.

I giovani, la sera di Halloween, all’uscita di una discoteca a Monteroni d’Arbia (Siena), avevano preso di mira un loro coetaneo, insultandolo per il colore della pelle e colpendolo. A farne le spese anche un amico, intervenuto in sua difesa. Gli aggressori hanno agito in due momenti distinti: subito fuori dal locale, poi nei pressi di un chiosco che vendeva panini. All’arrivo delle forze delle ordine, i sei erano già fuggiti, ma le testimonianze hanno permesso alle forze dell’ordine di ricostruire l’accaduto e rintracciarli.