FIRENZE – Attacco vandalico nei confronti della sede della Spi Cgil a Firenze, nel quartiere dell’Isolotto. Nella vetrata di ingresso “Traditori del popolo” e una falce e martello.

“Ecco la sede dello Spi Cgil al quartiere 4 questa mattina. Massima solidarietà e tutta la mia vicinanza e quella dell’amministrazione. Condanniamo con forza queste scritte inaccettabili”, ha affermato il sindaco Dario Nardella. Gli fa ecco Simona Bonafè, segretario regionale del Pd: “Non è la prima volta che episodi simili si verificano: giusto pochi mesi fa lo stesso avvenimento a Scandicci. Non si tratta di casi isolati, non vanno derubricati a vandalismi, perché questo è un clima d’odio che va avanti da tempo contro le organizzazioni dei lavoratori. Come allora, anche oggi, ribadisco che attacchi, offese o minacce non possono trovare spazio in democrazia. Esprimo la mia solidarietà al sindacato augurandomi che i colpevoli vengano individuati e denunciati”. Un altro di vandalismo ha riguardato la sede di Casapound in via Vanni, dove è stato scritto “fuori i fascisti dal quartiere”.